Коновалова (Видяпина) Александра Федоровна 22.04.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновалова (Видяпина) Александра Федоровна

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Место рождения

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

22.04.1896

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1896

Отец: Видяпин Федор Кондратов

Мать: Видяпина (Ширшова) Домна Дмитриева

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
место рождения Тамбовская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Егор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.07.1915

Дочь: Старчикова (Коновалова) Аграфена Егоровна

Отец ребёнка: Коновалов Егор Васильевич

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Место рождения Тамбовская обл, Кирсановский район
Рождение ребёнка
10.01.1925

Дочь: Протасова (Коновалова) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Коновалов Егор Васильевич

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1956
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

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