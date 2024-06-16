Коновалова (Видяпина) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.04.1896
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1896
место рождения Тамбовская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1915
Дочь: Старчикова (Коновалова) Аграфена Егоровна
Отец ребёнка: Коновалов Егор Васильевич
Место рождения Тамбовская обл, Кирсановский район
Рождение ребёнка
10.01.1925
Дочь: Протасова (Коновалова) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Коновалов Егор Васильевич
Смерть
1956
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область