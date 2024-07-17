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Коновалов Василий Титов

Место рождения

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Тит

Мать: не указана

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова (Сухорукова) Ефросинья Епифанова

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова (Сухорукова) Ефросинья Епифанова

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова (Сухорукова) Ефросинья Епифанова

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова (Сухорукова) Ефросинья Епифанова

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова (Сухорукова) Ефросинья Епифанова

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.04.1890

Сын: Коновалов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова (Сухорукова) Ефросинья Епифанова

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Коновалов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова (Сухорукова) Ефросинья Епифанова

Дербень, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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