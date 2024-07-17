Коновалов Василий Титов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коновалов Тит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова (Сухорукова) Ефросинья Епифанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова (Сухорукова) Ефросинья Епифанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Илья Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова (Сухорукова) Ефросинья Епифанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова (Сухорукова) Ефросинья Епифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1890
Сын: Коновалов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова (Сухорукова) Ефросинья Епифанова
Рождение ребёнка
1894
Сын: Коновалов Егор Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова (Сухорукова) Ефросинья Епифанова
Смерть
Неизвестно