Бугаёва (Занина) Галина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБугаёва (Занина) Галина Тимофеевна

Бугаёва (Занина) Галина Тимофеевна

Место рождения

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Занин Тимофей Яковлевич

Мать: Занина Мария Павловна

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ельчищева Наталья

Отец ребёнка: Бугаёв Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Больных Ольга

Отец ребёнка: Бугаёв Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаёв Евгений

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close