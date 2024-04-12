Бугаёва (Занина) Галина Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Занин Тимофей Яковлевич
Мать: Занина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ельчищева Наталья
Отец ребёнка: Бугаёв Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Больных Ольга
Отец ребёнка: Бугаёв Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бугаёв Евгений
Смерть
Неизвестно