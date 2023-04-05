Бугаёв Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаёв Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ельчищева Наталья

Мать ребёнка: Бугаёва Галина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Больных Ольга

Мать ребёнка: Бугаёва Галина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугаёва Галина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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