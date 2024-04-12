Занин Тимофей Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1941
Дочь: Попова Антонида Тимофеевна
Мать ребёнка: Занина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шунайлова Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Занина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Треногина Лидия Тимофеевна
Мать ребёнка: Занина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугаёва Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Занина Мария Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно