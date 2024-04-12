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Занин Тимофей Яковлевич

Место рождения

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.09.1941

Дочь: Попова Антонида Тимофеевна

Мать ребёнка: Занина Мария Павловна

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шунайлова Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Занина Мария Павловна

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Треногина Лидия Тимофеевна

Мать ребёнка: Занина Мария Павловна

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаёва Галина Тимофеевна

Мать ребёнка: Занина Мария Павловна

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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