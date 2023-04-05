Занина (Мазунина) Мария Павловна
Место рожденияМазунино
Дата рождения21.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1941
Дочь: Попова Антонида Тимофеевна
Отец ребёнка: Занин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шунайлова Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Занин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Треногина Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: Занин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугаёва Галина Тимофеевна
Отец ребёнка: Занин Тимофей Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно