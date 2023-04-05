Занина (Мазунина) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина (Мазунина) Мария Павловна

Место рождения

Мазунино

Дата рождения

21.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазунино
Рождение ребёнка
07.09.1941

Дочь: Попова Антонида Тимофеевна

Отец ребёнка: Занин Тимофей Яковлевич

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шунайлова Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Занин Тимофей Яковлевич

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Треногина Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: Занин Тимофей Яковлевич

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаёва Галина Тимофеевна

Отец ребёнка: Занин Тимофей Яковлевич

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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