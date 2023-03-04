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Вшивцев Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1847 ст.

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1847 ст.

Отец: Вшивцев Василий Саввович

Мать: Вшивцева (Кудрина) Ксения Фоктаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Елена Меркуриева

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1868 ст.

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Вшивцева Елена Меркуриева

Рождение ребёнка
16.10.1874 ст.

Сын: Вшивцев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Елена Меркуриева

Смерть
После 1874

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