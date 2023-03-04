Вшивцев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1847 ст.
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1847 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1868 ст.
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Вшивцева Елена Меркуриева
Рождение ребёнка
16.10.1874 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Елена Меркуриева
Смерть
После 1874