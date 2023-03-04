Вшивцева (Кудрина) Ксения Фоктаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Кудрина) Ксения Фоктаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1844

Муж: Вшивцев Василий Саввович

1844г. МК г. Нолинск (свадьа) жених 21 год невеста 22 года из деревни Пестовской поруч. по женеху дерев Закусерской Кодрат Мартемианов, Николай Терентев, Антипа Васильев Вшивцовы по невесте Перфил Сав... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1847 ст.

Сын: Вшивцев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Саввович

Рождение ребёнка
13.03.1849 ст.

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Саввович

Рождение ребёнка
30.07.1854 ст.

Сын: Вшивцев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Саввович

Рождение ребёнка
05.09.1855 ст.

Сын: Вшивцев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Саввович

Рождение ребёнка
24.12.1857 ст.

Дочь: Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Саввович

Рождение ребёнка
05.05.1862 ст.

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Саввович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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