Вшивцева (?) Елена Меркуриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Елена Меркуриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1868 ст.

Дочь: Вшивцева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
16.10.1874 ст.

Сын: Вшивцев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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