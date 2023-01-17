Вшивцева (?) Елена Меркуриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1868 ст.
Дочь: Вшивцева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1874 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно