Мошков Михаил Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошков Михаил Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Жена

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Мошков Федор Григорьев

Мать: Мошкова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошкова Екатерина Петровна

Смерть
После 1917
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)
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