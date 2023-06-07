Мошков Федор Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Мошкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Мошков Тихон Федоров
Мать ребёнка: Мошкова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мошкова Евдокия Ивановна
Смерть
После 1917
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)