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Мошков Федор Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: /машков/ Григорий Иванов

Мать: /машкова/ Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Мошков Михаил Федоров

Мать ребёнка: Мошкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Мошков Тихон Федоров

Мать ребёнка: Мошкова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошкова Евдокия Ивановна

Смерть
После 1917
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)
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