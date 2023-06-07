Мошкова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Мошков Михаил Федоров

Отец ребёнка: Мошков Федор Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Мошков Тихон Федоров

Отец ребёнка: Мошков Федор Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошков Федор Григорьев

Смерть
После 1917
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)
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