Мошкова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкова Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошков Михаил Федоров

Смерть
После 1917
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)