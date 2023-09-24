Столбов Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтолбов Егор Васильевич

Столбов Егор Васильевич

Место рождения

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Столбов Василий Ильин

Мать: Столбова Василиса Сергеевна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1850
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1858
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Столбова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Столбова Марфа Егоровна

Мать ребёнка: Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Столбов Михаил Егорович

Мать ребёнка: Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Столбова Марья Егоровна

Мать ребёнка: Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Столбов Иван Егорович

Мать ребёнка: Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
В справке 1882, в ПН 1897 - 10 лет
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Столбова Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1897
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.