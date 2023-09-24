Столбов Егор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Столбов Василий Ильин
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Столбова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Столбова Марфа Егоровна
Мать ребёнка: Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Столбова Марья Егоровна
Мать ребёнка: Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна
В справке 1882, в ПН 1897 - 10 лет
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Столбова Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна
Место жительства
1897
Смерть
Неизвестно