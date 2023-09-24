Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Столбова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Столбова Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Столбов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Столбова Марья Егоровна

Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Столбов Иван Егорович

Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
В справке 1882, в ПН 1897 - 10 лет
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Столбова Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1897
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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