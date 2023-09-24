Столбова Евдокия (Авдотья) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Столбова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Столбова Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Столбова Марья Егоровна
Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич
В справке 1882, в ПН 1897 - 10 лет
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Столбова Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич
Место жительства
1897
Смерть
Неизвестно