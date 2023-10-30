Столбов Василий Ильин
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Столбов Илья Симанов
Мать: Столбова Татьяна
Место жительства
1834
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Столбова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Столбова Василиса Сергеевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Столбова Василиса Сергеевна
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Столбова Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Столбова Василиса Сергеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Столбова Харитонья Васильева
Мать ребёнка: Столбова Василиса Сергеевна
Место жительства
1858
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно