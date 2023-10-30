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Столбов Василий Ильин

Место рождения

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Столбов Илья Симанов

Мать: Столбова Татьяна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1834
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Столбова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Столбова Василиса Сергеевна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Столбов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Столбова Василиса Сергеевна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1850
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Столбова Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Столбова Василиса Сергеевна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Столбова Харитонья Васильева

Мать ребёнка: Столбова Василиса Сергеевна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1858
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Василиса Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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