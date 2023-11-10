Столбов Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти23.08.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Столбов Егор Васильевич
В справке 1882, в ПН 1897 - 10 лет
Место жительства
1897
Рождение ребёнка
13.08.1923
Мать ребёнка: Столбова Анна Никитична
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Столбова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Столбова Анна Никитична
Рождение ребёнка
1935
Сын: Столбов Александр Иванович
Мать ребёнка: Столбова Анна Никитична
Место жительства
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столбова Анна Никитична
Смерть
23.08.1954