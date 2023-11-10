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Столбов Иван Егорович

Место рождения

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

23.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Столбов Егор Васильевич

Мать: Столбова Евдокия Павловна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
В справке 1882, в ПН 1897 - 10 лет
Место жительства
1897
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.08.1923

Сын: Столбов Федор Иванович

Мать ребёнка: Столбова Анна Никитична

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Столбова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Столбова Анна Никитична

Рождение ребёнка
1935

Сын: Столбов Александр Иванович

Мать ребёнка: Столбова Анна Никитична

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1940
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Анна Никитична

Смерть
23.08.1954
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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