Евдокия Исавовна Вычислено 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Исавовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: Исав

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Несторовна

Отец ребёнка: Нестор Иванович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
После 1824

Муж: Нестор Иванович

Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Зиновия Несторовна

Отец ребёнка: Нестор Иванович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1829 ст.

Сын: Герасим Несторович

Отец ребёнка: Нестор Иванович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1860
Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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