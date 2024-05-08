Евдокия Исавовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790
Отец: Исав
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Несторовна
Отец ребёнка: Нестор Иванович
Бракосочетание
После 1824
Муж: Нестор Иванович
Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Зиновия Несторовна
Отец ребёнка: Нестор Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1829 ст.
Сын: Герасим Несторович
Отец ребёнка: Нестор Иванович
Смерть
После 1860