Зиновия Несторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия Несторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

24.09.1828

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Нестор Иванович

Мать: не указана

Смерть
24.09.1828
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