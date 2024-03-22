Герасим Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Несторович

Место рождения

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.03.1829 ст.

Дата смерти

15.04.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1829 ст.

Отец: Нестор Иванович

Мать: не указана

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
02.03.1829 ст.
Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.10.1847 ст.

Жена: Анна Семёновна

Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1849 ст.

Дочь: Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: Анна Семёновна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1850 ст.

Сын: Яким Герасимович

Мать ребёнка: Анна Семёновна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
1850
Отданный в военную службу крестьянин
Рождение ребёнка
26.02.1852 ст.

Дочь: Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Анна Семёновна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1853 ст.

Сын: Арсений (?) Герасимович

Мать ребёнка: Анна Семёновна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Семён Герасимович

Мать ребёнка: Анна Семёновна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Анна Семёновна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Анна Семёновна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.04.1890 ст.
Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
От простуды
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