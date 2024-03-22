Герасим Несторович
Место рождения
Дата рождения01.03.1829 ст.
Дата смерти15.04.1890 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1829 ст.
Отец: Нестор Иванович
Крещение
02.03.1829 ст.
Бракосочетание
01.10.1847 ст.
Жена: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
07.01.1849 ст.
Дочь: Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
08.09.1850 ст.
Сын: Яким Герасимович
Мать ребёнка: Анна Семёновна
Военная служба
1850
Отданный в военную службу крестьянин
Рождение ребёнка
26.02.1852 ст.
Дочь: Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
08.11.1853 ст.
Мать ребёнка: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Семён Герасимович
Мать ребёнка: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Герасимович
Мать ребёнка: Анна Семёновна
Смерть
15.04.1890 ст.
От простуды