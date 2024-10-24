Никита Алексеевич или Артемьевич 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никита Алексеевич или Артемьевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Алексей Кузьмич

Мать: Наталья Степановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Прокофьевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мавра Никитовна

Мать ребёнка: Неонила Прокофьевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Костригина (Артемьева) Прасковья Никитовна

Мать ребёнка: Неонила Прокофьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Артемьев Нестор Никитович

Мать ребёнка: Неонила Прокофьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Аксинья Никитовна

Мать ребёнка: Неонила Прокофьевна

Бракосочетание
13.01.1824 ст.

Жена: Неонила Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Васильева Федора Никитовна

Мать ребёнка: Неонила Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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