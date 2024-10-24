Никита Алексеевич или Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Алексей Кузьмич
Мать: Наталья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Прокофьевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мавра Никитовна
Мать ребёнка: Неонила Прокофьевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Костригина (Артемьева) Прасковья Никитовна
Мать ребёнка: Неонила Прокофьевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Артемьев Нестор Никитович
Мать ребёнка: Неонила Прокофьевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Аксинья Никитовна
Мать ребёнка: Неонила Прокофьевна
Бракосочетание
13.01.1824 ст.
Жена: Неонила Петровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Васильева Федора Никитовна
Мать ребёнка: Неонила Петровна
Смерть
Неизвестно