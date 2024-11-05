Артемьев Нестор Никитович 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьев Нестор Никитович

Артемьев Нестор Никитович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815

Дата смерти

06.03.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Никита Алексеевич или Артемьевич

Мать: Неонила Прокофьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева (Копцева) Лукерья Якимовна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Артемьев Илларион Несторович

Мать ребёнка: Артемьева (Копцева) Лукерья Якимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Артемьев Григорий Нестерович

Мать ребёнка: Артемьева (Копцева) Лукерья Якимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Устина (Артемьева) Неонила Несторовна

Мать ребёнка: Артемьева (Копцева) Лукерья Якимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.11.1854

Дочь: (Артемьева) Степанида Несторовна

Мать ребёнка: Артемьева (Копцева) Лукерья Якимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.03.1883 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.