Артемьев Нестор Никитович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти06.03.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Артемьев Илларион Несторович
Мать ребёнка: Артемьева (Копцева) Лукерья Якимовна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Артемьев Григорий Нестерович
Мать ребёнка: Артемьева (Копцева) Лукерья Якимовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Устина (Артемьева) Неонила Несторовна
Мать ребёнка: Артемьева (Копцева) Лукерья Якимовна
Рождение ребёнка
?.11.1854
Дочь: (Артемьева) Степанида Несторовна
Мать ребёнка: Артемьева (Копцева) Лукерья Якимовна
Смерть
06.03.1883 ст.