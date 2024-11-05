Устина (Артемьева) Неонила Несторовна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Устина (Артемьева) Неонила Несторовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Никитин Артемьев Нестор Никитович

Мать: Никитина Артемьева (Копцева) Лукерья Якимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.02.1864 ст.

Муж: Устин Афанасий Прохорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1866 ст.

Дочь: (Устина) Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Устин Афанасий Прохорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1872 ст.

Дочь: (Устина) Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Устин Афанасий Прохорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1874 ст.

Сын: Устин Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Устин Афанасий Прохорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Сын: Устин Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Устин Афанасий Прохорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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