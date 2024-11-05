Устина (Артемьева) Неонила Несторовна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
16.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1866 ст.
Дочь: (Устина) Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Устин Афанасий Прохорович
Рождение ребёнка
19.07.1872 ст.
Дочь: (Устина) Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Устин Афанасий Прохорович
Рождение ребёнка
19.07.1874 ст.
Отец ребёнка: Устин Афанасий Прохорович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Устин Афанасий Прохорович
Смерть
Неизвестно