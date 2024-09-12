Афанасий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохор Якимович
Мать: Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Несторовна
Рождение ребёнка
08.01.1866 ст.
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Неонила Несторовна
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1874 ст.
Сын: Илья Афанасьевич
Мать ребёнка: Неонила Несторовна
Смерть
Неизвестно