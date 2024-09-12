Афанасий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасий Прохорович

Афанасий Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохор Якимович

Мать: Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Несторовна

Рождение ребёнка
08.01.1866 ст.

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Неонила Несторовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1874 ст.

Сын: Илья Афанасьевич

Мать ребёнка: Неонила Несторовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.