Наталья Степановна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Никита Алексеевич или Артемьевич
Отец ребёнка: Алексей Кузьмич
Смерть
До 1816