Наталья Степановна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья Степановна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1752

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Никита Алексеевич или Артемьевич

Отец ребёнка: Алексей Кузьмич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1816

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