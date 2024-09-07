Агафья Алексеевна 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Алексей Кузьмич

Мать: Наталья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.04.1810 ст.

Сын: Яков Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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