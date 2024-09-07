Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Алексей Кузьмич
Мать: Наталья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.04.1810 ст.
Сын: Яков Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно