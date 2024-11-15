Васильева Федора Никитовна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти15.11.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Никита Алексеевич или Артемьевич
Мать: Неонила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
?.07.1855
Дочь: Филиппова (Васильева) Марфа Анисимовна
Отец ребёнка: Васильев Анисим Андреевич
Рождение ребёнка
03.06.1859 ст.
Сын: Васильев Федор Анисимович
Отец ребёнка: Васильев Анисим Андреевич
Смерть
15.11.1892 ст.