Васильева Федора Никитовна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева Федора Никитовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1832

Дата смерти

15.11.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Никита Алексеевич или Артемьевич

Мать: Неонила Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Анисим Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
?.07.1855

Дочь: Филиппова (Васильева) Марфа Анисимовна

Отец ребёнка: Васильев Анисим Андреевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1859 ст.

Сын: Васильев Федор Анисимович

Отец ребёнка: Васильев Анисим Андреевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.11.1892 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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