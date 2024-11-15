Васильев Анисим Андреевич 14.02.1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Анисим Андреевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.02.1832 ст.

Дата смерти

До 1892

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1832 ст.

Отец: Васильев Андрей Евсеевич

Мать: Васильева Авдотья Спиридоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Федора Никитовна

Рождение ребёнка
?.07.1855

Дочь: Филиппова (Васильева) Марфа Анисимовна

Мать ребёнка: Васильева Федора Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1859 ст.

Сын: Васильев Федор Анисимович

Мать ребёнка: Васильева Федора Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1892
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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