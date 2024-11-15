Васильев Анисим Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1832 ст.
Дата смертиДо 1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1832 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1855
Дочь: Филиппова (Васильева) Марфа Анисимовна
Мать ребёнка: Васильева Федора Никитовна
Рождение ребёнка
03.06.1859 ст.
Сын: Васильев Федор Анисимович
Мать ребёнка: Васильева Федора Никитовна
Смерть
До 1892