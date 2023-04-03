Джозовский Борис Мефодеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1894
Дата смерти28.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1924
Сын: Джозовский Ростислав Борисович
Мать ребёнка: Джозовская (Овдиенко) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1925
Сын: Джозовский Всеволод Борисович
Мать ребёнка: Джозовская (Овдиенко) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1928
Сын: Джазовский Юрий Борисович
Мать ребёнка: Джозовская (Овдиенко) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1941
Сын: Джазовский Николай Борисович
Мать ребёнка: Джозовская (Овдиенко) Матрона Ивановна
Смерть
28.12.1978