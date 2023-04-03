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Джозовский Борис Мефодеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1894

Дата смерти

28.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1894

Отец: Джозовский Мефодий Тихонович

Мать: Джозовская (Демченко) Мария Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джозовская (Овдиенко) Матрона Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1924

Сын: Джозовский Ростислав Борисович

Мать ребёнка: Джозовская (Овдиенко) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1925

Сын: Джозовский Всеволод Борисович

Мать ребёнка: Джозовская (Овдиенко) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1928

Сын: Джазовский Юрий Борисович

Мать ребёнка: Джозовская (Овдиенко) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
25.11.1941

Сын: Джазовский Николай Борисович

Мать ребёнка: Джозовская (Овдиенко) Матрона Ивановна

Смерть
28.12.1978

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