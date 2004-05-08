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Джазовский Юрий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1928

Дата смерти

08.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1928

Отец: Джозовский Борис Мефодеевич

Мать: Джозовская Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Джазовская Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
08.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Джазовская Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джазовская Нина Григорьевна

Смерть
08.05.2004
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