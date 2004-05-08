Джазовский Юрий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1928
Дата смерти08.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1928
Рождение ребёнка
26.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Джазовская Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
08.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Джазовская Нина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.2004