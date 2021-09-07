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Джазовский Николай Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1941

Дата смерти

07.09.2021

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1941

Отец: Джозовский Борис Мефодеевич

Мать: Джозовская (Овдиенко) Матрона Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джазовская Галина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Джазовская Галина Павловна

Рождение ребёнка
15.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Джазовская Галина Павловна

Смерть
07.09.2021

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