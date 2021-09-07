Джазовский Николай Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1941
Дата смерти07.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Джазовская Галина Павловна
Рождение ребёнка
15.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Джазовская Галина Павловна
Смерть
07.09.2021