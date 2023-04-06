Джозовская (Овдиенко) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джозовская (Овдиенко) Матрона Ивановна

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Место рождения

Толокунь, Київська область

Дата рождения

03.11.1903

Дата смерти

15.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1903

Отец: Овдиенко Иван (Иоанн) Митрофанович

Мать: Овдиенко Пелагея (Мария) Харитоновна

Толокунь, Київська область
Рождение ребёнка
10.11.1924

Сын: Джозовский Ростислав Борисович

Отец ребёнка: Джозовский Борис Мефодеевич

Рождение ребёнка
05.08.1925

Сын: Джозовский Всеволод Борисович

Отец ребёнка: Джозовский Борис Мефодеевич

Рождение ребёнка
02.02.1928

Сын: Джазовский Юрий Борисович

Отец ребёнка: Джозовский Борис Мефодеевич

Рождение ребёнка
25.11.1941

Сын: Джазовский Николай Борисович

Отец ребёнка: Джозовский Борис Мефодеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джозовский Борис Мефодеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
15.07.1984
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