Джозовская (Овдиенко) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.11.1903
Дата смерти15.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1903
Рождение ребёнка
10.11.1924
Сын: Джозовский Ростислав Борисович
Отец ребёнка: Джозовский Борис Мефодеевич
Рождение ребёнка
05.08.1925
Сын: Джозовский Всеволод Борисович
Отец ребёнка: Джозовский Борис Мефодеевич
Рождение ребёнка
02.02.1928
Сын: Джазовский Юрий Борисович
Отец ребёнка: Джозовский Борис Мефодеевич
Рождение ребёнка
25.11.1941
Сын: Джазовский Николай Борисович
Отец ребёнка: Джозовский Борис Мефодеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
15.07.1984