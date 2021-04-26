Стерлядкина (Дедюлина) Татьяна Аполлоновна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Дедюлин Аполлон
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1908 ст.
Рождение ребёнка
17.12.1908 ст.
Дочь: Девяткова (Стерлядкина) Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Стерлядкин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.
Сын: Стерлядкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Стерлядкин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Стерлядкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Стерлядкин Василий Владимирович
Смерть
Неизвестно