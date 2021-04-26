Стерлядкина (Дедюлина) Татьяна Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерлядкина (Дедюлина) Татьяна Аполлоновна

Место рождения

Звяга, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Дедюлин Аполлон

Мать: не указана

Звяга, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
07.01.1908 ст.

Муж: Стерлядкин Василий Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.12.1908 ст.

Дочь: Девяткова (Стерлядкина) Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Стерлядкин Василий Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.

Сын: Стерлядкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Стерлядкин Василий Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Стерлядкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Стерлядкин Василий Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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