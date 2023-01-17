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Стерлядкин Василий Владимирович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Стерлядкин Владимир

Мать: Стерлядкина Александра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
07.01.1908 ст.

Жена: Стерлядкина Татьяна Аполлоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.12.1908 ст.

Дочь: Девяткова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Стерлядкина Татьяна Аполлоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.

Сын: Стерлядкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Стерлядкина Татьяна Аполлоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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