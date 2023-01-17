Стерлядкин Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Стерлядкин Владимир
Бракосочетание
07.01.1908 ст.
Рождение ребёнка
17.12.1908 ст.
Дочь: Девяткова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Стерлядкина Татьяна Аполлоновна
Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.
Сын: Стерлядкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Стерлядкина Татьяна Аполлоновна
Смерть
Неизвестно