Стерлядкина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтерлядкина Александра Ивановна

Стерлядкина Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Стерлядкин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Стерлядкин Владимир

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.09.1883 ст.

Сын: Стерлядкин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Стерлядкин Владимир

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерлядкин Владимир

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close