Стерлядкина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Стерлядкин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Стерлядкин Владимир
Рождение ребёнка
30.09.1883 ст.
Сын: Стерлядкин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Стерлядкин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стерлядкин Владимир
Смерть
Неизвестно