Корабельникова Марина Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Корабельников Фёдор Матвеевич
Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)
Сын: Корабельников Гавриил Матвеевич
Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)
Сын: Корабельников Никанор Матвеевич
Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)
Дочь: Ирина (Арина) Матвеевна
Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)
Дочь: Корабельникова Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)
Сын: Корабельников Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)
Дочь: Корабельникова Гликерия Матвеевна
Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)
Сын: Корабельников Кузьма Матвеевич
Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)
Сын: Корабельников Семён Матвеевич
Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)