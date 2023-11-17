Корабельникова Марина Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельникова Марина Кононова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Корабельников Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Корабельников Гавриил Матвеевич

Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.07.1841 ст.

Сын: Корабельников Никанор Матвеевич

Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.8об-9 Запись№ 10
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Ирина (Арина) Матвеевна

Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.05.1847 ст.

Дочь: Корабельникова Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Ф-114.Оп.2.Д.243 Метрики 1847 Лист 104об. Первая запись за май, счет девочек п/п № 9
Рождение ребёнка
22.06.1849 ст.

Сын: Корабельников Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.145об-146 Счет м.п. п/п № 8 Восприемники Пантелей Егорович Корабельников и девица Евдокия Федоровна (приемная дочь Ивана Алексеевича Корабельникова? (пр.1831 г.р.))
Рождение ребёнка
04.05.1851 ст.

Дочь: Корабельникова Гликерия Матвеевна

Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.4об-5 Лист 4об, запись девочки п/п №10 Это дочь моего 3 прадеда. Восприемники: Пантелей Егорович Корабельников (пр. 1809 г.р.) и Егора Ивановича (пр. 1832 г.р.,сын дяди Мат... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1852 ст.

Сын: Корабельников Кузьма Матвеевич

Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л123_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №4.
Рождение ребёнка
27.06.1856 ст.

Сын: Корабельников Семён Матвеевич

Отец ребёнка: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения указана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 8 месяцев и дата рождения. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л123_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №4.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)

Смерть
Неизвестно
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