Корабельников Семён Матвеевич
Место рождения
Дата рождения27.06.1856 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1856 ст.
Дата рождения указана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 8 месяцев и дата рождения. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л123_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №4.
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Сын: Корабельников Яков Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Добавлен на основании сведений семейного архива
Восприемник
21.05.1875 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.125.Л.388об-389 родился Константин у С.Ф Аксёнова
Бракосочетание
15.09.1875 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.125.Л.409об-410 брак Семён Матвеевич Корабельников 20/ Марина Денисовна, 22 дочь умершего солдата Лапшина
Восприемник
03.05.1876 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.128.Л.288об-289 родился Яков у Г.А.Лапшина. восприемники: Семён Матвеевич Корабельников и Леньшина
Восприемник
01.07.1876 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.128.Л.291об-292 родился Кузьма у С.Ф. Аксёнова
Восприемник
06.12.1879
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.135.Л.251об-252 родился Степан родители: Михаил Семёнович Корабельников/ Агафья Ермиловна восприемники: Семён Матвеевич Корабельников и с. Тёплого
Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.
Дочь: (Корабельникова) Варвара Семёновна
Мать ребёнка: Корабельникова (Лапшина) Марина Денисовна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.135.Л.250об-251
Рождение ребёнка
24.03.1882 ст.
Дочь: (Корабельникова) Матрона Семёновна ум.мл.
Мать ребёнка: не указана
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.145.Л.195об-196 родилась Матрона родители:Семён Матвеевич Корабельников/ Марина Денисовна восприемники: Филатов и Фёдора Матвеевича Корабельникова дочь девица Евдокия
Поручитель
14.09.1887 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.165.Л.324об-325 брак: Максим Гаврилович Корабельников 19/ Задонского уезда с. Пружинок Настасья, 19, дочь девица кр. Кузьмы Николаевича Новикова поручители: с. Вешаловки кр. Ерми... Показать все