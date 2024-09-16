Савинкова Ефимия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789 ст.
Дата смерти18.05.1862 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1789 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
год рождения записан на основании данных Исповедных ведомостей 1842г. с.Грязновка. ОКУ ГАЛО (Липецк) Ф.114.Оп.2.Д.244.Л.7об Двор №43. Возраст 53 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савинков Конон Лукич
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Савинков Конон Лукич
1814 год рождения записан на основании данных Исповедных ведомостей 1842г. с.Грязновка. ОКУ ГАЛО (Липецк) Ф.114.Оп.2.Д.244.Л.7об Двор №43. Возраст 28 л.
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: Корабельникова (Савинкова) Марина Кононовна
Отец ребёнка: Савинков Конон Лукич
Привязка к родителям документально не доказана, только по совпадению редкого имени, годов и места проживания.
Место жительства
1842 ст.
Смерть
18.05.1862 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.87об-88 в возрасте 73 от удушья, уже вдова. Значит год рождения подтверждается как 1789