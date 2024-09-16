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Савинкова Ефимия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789 ст.

Дата смерти

18.05.1862 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

год рождения записан на основании данных Исповедных ведомостей 1842г. с.Грязновка. ОКУ ГАЛО (Липецк) Ф.114.Оп.2.Д.244.Л.7об Двор №43. Возраст 53 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинков Конон Лукич

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Савинков Павел Кононович

Отец ребёнка: Савинков Конон Лукич

1814 год рождения записан на основании данных Исповедных ведомостей 1842г. с.Грязновка. ОКУ ГАЛО (Липецк) Ф.114.Оп.2.Д.244.Л.7об Двор №43. Возраст 28 л.
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Корабельникова (Савинкова) Марина Кононовна

Отец ребёнка: Савинков Конон Лукич

Привязка к родителям документально не доказана, только по совпадению редкого имени, годов и места проживания.
Место жительства
1842 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
18.05.1862 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.87об-88 в возрасте 73 от удушья, уже вдова. Значит год рождения подтверждается как 1789

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