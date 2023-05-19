Корабельников Никонор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельников Никонор Матвеевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корабельников Матвей

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Корабельников Николай Никонорович

Мать ребёнка: Корабельникова Матрёна А.

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёнова Фёкла Никоноровна

Мать ребёнка: Корабельникова Матрёна А.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уколова Анна Никоноровна

Мать ребёнка: Корабельникова Матрёна А.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1912
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