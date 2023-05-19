Корабельников Никонор Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1912
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корабельников Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Корабельников Николай Никонорович
Мать ребёнка: Корабельникова Матрёна А.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёнова Фёкла Никоноровна
Мать ребёнка: Корабельникова Матрёна А.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уколова Анна Никоноровна
Мать ребёнка: Корабельникова Матрёна А.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1912