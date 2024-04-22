Корабельникова Гликерия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения04.05.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
04.05.1851 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.4об-5 Лист 4об, запись девочки п/п №10 Это дочь моего 3 прадеда. Восприемники: Пантелей Егорович Корабельников (пр. 1809 г.р.) и Егора Ивановича (пр. 1832 г.р.,сын дяди Мат... Показать все
Смерть
Неизвестно