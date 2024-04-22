Корабельникова Гликерия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельникова Гликерия Матвеевна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.05.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1851 ст.

Отец: Корабельников Матвей Иосифович (Осипович)

Мать: Корабельникова Марина Кононова

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.4об-5 Лист 4об, запись девочки п/п №10 Это дочь моего 3 прадеда. Восприемники: Пантелей Егорович Корабельников (пр. 1809 г.р.) и Егора Ивановича (пр. 1832 г.р.,сын дяди Мат... Показать все
Смерть
Неизвестно
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