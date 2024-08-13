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Титов Матвей Иванович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Титов Иван Федотович

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Титова) Просковья Матвеевна

Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: (Титова) Матрена Матвеевна

Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Титов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Титов Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Панечкина (Титова) Надежда Матвеевна

Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Титов Епифан Матвеевич

Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Титов Леон Матвеевич

Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Титова Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1794
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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