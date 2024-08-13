Титов Матвей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Титов Иван Федотович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Титова) Просковья Матвеевна
Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: (Титова) Матрена Матвеевна
Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Титов Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Панечкина (Титова) Надежда Матвеевна
Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Титов Леон Матвеевич
Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Титова Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Титова (Поленникова) Федосья Иванова
Смерть
1794