Титова (Поленникова) Федосья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Дочь и жена однодворца
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Титова) Просковья Матвеевна
Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: (Титова) Матрена Матвеевна
Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Титов Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Панечкина (Титова) Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Титов Леон Матвеевич
Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Титова Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно