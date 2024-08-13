Титова (Поленникова) Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Поленникова) Федосья Иванова

Место рождения

Ленино, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленино, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
Дочь и жена однодворца
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Титова) Просковья Матвеевна

Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: (Титова) Матрена Матвеевна

Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Титов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Титов Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Панечкина (Титова) Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Титов Епифан Матвеевич

Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Титов Леон Матвеевич

Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Титова Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Титов Матвей Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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