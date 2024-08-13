Титов Семен Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитов Семен Матвеевич

Титов Семен Матвеевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1769

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Титов Матвей Иванович

Мать: Титова (Поленникова) Федосья Иванова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Титов Петр Семенович

Мать ребёнка: Титова (Милованова) Варвара Ворфоломеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Титов Григорий Семенович

Мать ребёнка: Титова (Милованова) Варвара Ворфоломеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Титова Марья Семеновна

Мать ребёнка: Титова (Милованова) Варвара Ворфоломеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.