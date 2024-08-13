Титова (Милованова) Варвара Ворфоломеевна
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Титов Петр Семенович
Отец ребёнка: Титов Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Титов Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Титова Марья Семеновна
Отец ребёнка: Титов Семен Матвеевич