Титова (Милованова) Варвара Ворфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитова (Милованова) Варвара Ворфоломеевна

Титова (Милованова) Варвара Ворфоломеевна

Место рождения

Сокольск, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Сокольск, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Титов Петр Семенович

Отец ребёнка: Титов Семен Матвеевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Титов Григорий Семенович

Отец ребёнка: Титов Семен Матвеевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Титова Марья Семеновна

Отец ребёнка: Титов Семен Матвеевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.