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Титов Леон Матвеевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1778

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Титов Матвей Иванович

Мать: Титова (Поленникова) Федосья Иванова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Титов Михаил Леонович

Мать ребёнка: Титова (Лырева) Степанида Харитоновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Титов Емельян Леонович

Мать ребёнка: Титова (Лырева) Степанида Харитоновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Титова Фекла Леоновна

Мать ребёнка: Титова (Лырева) Степанида Харитоновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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