Орлов Илья Иоаннов 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлов Илья Иоаннов

Место рождения

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Орлов Иоанн

Мать: Орлова Ксения Трофимова

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
второй брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Александра Порфирьева

Рождение ребёнка
09.06.1898

Дочь: Орлова Агрипина Ильинична

Мать ребёнка: Орлова Александра Порфирьева

Рождение ребёнка
07.10.1904

Сын: Орлов Яков Ильич

Мать ребёнка: Орлова Александра Порфирьева

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
23.10.1905

Жена: Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.08.1906

Дочь: Орлова Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.10.1908

Дочь: Орлова Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.01.1913

Дочь: Орлова Агафья Ильинична

Мать ребёнка: Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.07.1917

Дочь: Шишова (Орлова) Зинаида Ильинична

Мать ребёнка: Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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