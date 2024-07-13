Орлов Илья Иоаннов
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Орлов Иоанн
Мать: Орлова Ксения Трофимова
второй брак
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1898
Дочь: Орлова Агрипина Ильинична
Мать ребёнка: Орлова Александра Порфирьева
Рождение ребёнка
07.10.1904
Сын: Орлов Яков Ильич
Мать ребёнка: Орлова Александра Порфирьева
Бракосочетание
23.10.1905
Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.08.1906
Дочь: Орлова Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева
Рождение ребёнка
06.10.1908
Дочь: Орлова Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева
Рождение ребёнка
29.01.1913
Дочь: Орлова Агафья Ильинична
Мать ребёнка: Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева
Рождение ребёнка
18.07.1917
Дочь: Шишова (Орлова) Зинаида Ильинична
Мать ребёнка: Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева
Смерть
Неизвестно