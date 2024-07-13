Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова (Еремина) Мария Варфоломеева

Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева

Место рождения

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Еремин Варфоломей Стефанов

Мать: Еремина Анна Феодорова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
09.11.1894

Муж: Чесалкин Стефан Иеронимов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.06.1896

Сын: Чесалкин Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Чесалкин Стефан Иеронимов

Рождение ребёнка
17.06.1898

Дочь: Чесалкина Агриппина Стефанова

Отец ребёнка: Чесалкин Стефан Иеронимов

Бракосочетание
23.10.1905

Муж: Орлов Илья Иоаннов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.08.1906

Дочь: Орлова Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Орлов Илья Иоаннов

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.10.1908

Дочь: Орлова Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Орлов Илья Иоаннов

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.01.1913

Дочь: Орлова Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Орлов Илья Иоаннов

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.07.1917

Дочь: Шишова (Орлова) Зинаида Ильинична

Отец ребёнка: Орлов Илья Иоаннов

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1925

Мы используем куки для улучшения работы сайта.