Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Еремин Варфоломей Стефанов
Мать: Еремина Анна Феодорова
Бракосочетание
09.11.1894
Рождение ребёнка
19.06.1896
Отец ребёнка: Чесалкин Стефан Иеронимов
Рождение ребёнка
17.06.1898
Дочь: Чесалкина Агриппина Стефанова
Отец ребёнка: Чесалкин Стефан Иеронимов
Бракосочетание
23.10.1905
Муж: Орлов Илья Иоаннов
Рождение ребёнка
03.08.1906
Дочь: Орлова Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Орлов Илья Иоаннов
Рождение ребёнка
06.10.1908
Дочь: Орлова Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Орлов Илья Иоаннов
Рождение ребёнка
29.01.1913
Дочь: Орлова Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Орлов Илья Иоаннов
Рождение ребёнка
18.07.1917
Дочь: Шишова (Орлова) Зинаида Ильинична
Отец ребёнка: Орлов Илья Иоаннов
Смерть
1925