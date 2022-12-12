село Денятино, село Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Денятино

Меленковский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Меленковский уезд
3092Денятино, с. каз. и вл.при прудах и колодцах.202087280298Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Меленковский уезд, Денятинская волость
1242. Денятино, село бывшее владельческое, дворов 89, жителей 476, волостное правление (уездный город 17 в), 2 церкви православных, школа, лавка, 2 ветряных мельницы, тор Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Меленковский уезд, Папулинская волость
3743Денятино село1011158122188

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Меленковский район
3015Денятиносело55°30'41°40'N-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Меленковский муниципальный район, Денятинское сельское поселение
17642428101с Денятиносело
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