Шишова (Орлова) Зинаида Ильинична
Место рождения
Дата рождения18.07.1917
Дата смерти16.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1947
Дочь: Смирнова (Шишова) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Шишов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1948
Отец ребёнка: Шишов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
05.10.1950
Отец ребёнка: Шишов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
09.08.1952
Сын: Шишов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шишов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1955
Дочь: Бурцева (Шишова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шишов Василий Васильевич
Смерть
16.03.2006
Муром, округ Муром, Владимирская область