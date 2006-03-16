Шишова (Орлова) Зинаида Ильинична 18.07.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишова (Орлова) Зинаида Ильинична

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Место рождения

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

18.07.1917

Дата смерти

16.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1917

Отец: Орлов Илья Иоаннов

Мать: Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишов Василий Васильевич

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.03.1947

Дочь: Смирнова (Шишова) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Шишов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
21.02.1948

Сын: Шишов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шишов Василий Васильевич

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.10.1950

Сын: Шишов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шишов Василий Васильевич

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.08.1952

Сын: Шишов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шишов Василий Васильевич

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.07.1955

Дочь: Бурцева (Шишова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шишов Василий Васильевич

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
16.03.2006
Муром, округ Муром, Владимирская область

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