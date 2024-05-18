Еремин Варфоломей Стефанов 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Еремин Варфоломей Стефанов

Место рождения

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Еремин Стефан Семенов

Мать: Еремина Ефросинья Матвеева

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремина Анна Феодорова

Рождение ребёнка
1865

Сын: Еремин Александр Варфоломеев

Мать ребёнка: Еремина Анна Феодорова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Еремин Григорий Варфоломеев

Мать ребёнка: Еремина Анна Феодорова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева

Мать ребёнка: Еремина Анна Феодорова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Еремина Татьяна Варфоломеева

Мать ребёнка: Еремина Анна Феодорова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Еремин Михаил Варфоломеев

Мать ребёнка: Еремина Анна Феодорова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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