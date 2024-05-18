Еремин Варфоломей Стефанов
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Еремин Стефан Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремина Анна Феодорова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Еремин Александр Варфоломеев
Мать ребёнка: Еремина Анна Феодорова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Еремин Григорий Варфоломеев
Мать ребёнка: Еремина Анна Феодорова
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Орлова (Еремина) Мария Варфоломеева
Мать ребёнка: Еремина Анна Феодорова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Еремина Татьяна Варфоломеева
Мать ребёнка: Еремина Анна Феодорова
Рождение ребёнка
1885
Сын: Еремин Михаил Варфоломеев
Мать ребёнка: Еремина Анна Феодорова
Смерть
Неизвестно